Ad Aurora bar nel mirino dei ladri: portato via il registratore di cassa

Anche i bar nel mirino dei ladri in Aurora. Risveglio amaro per il proprietario del locale di corso Novara 20: stanotte infatti alcune persone hanno forzato la saracinesca, per poi introdursi all'interno.

Portato via il registratore di cassa

I malviventi hanno portato via il registratore di cassa, oltre a danneggiare la serranda esterna. La Polizia sta indagando e ricercando il colpevole, tramite la visione delle telecamere. "Nonostante il giro di vite annunciato dal Prefetto - commenta Raffaele Petrarulo, responsabile sicurezza di Forza Italia - si stanno moltiplicando gli eventi malavitosi: occorrono leggi stringenti e tolleranza zero con chi delinque".

"Il rischio - aggiunge l'esponente azzurro - è che Aurora e Barriera diventino incontrollabili, così come le varie manifestazioni pro-sicurezza delle litanie che non sortiranno gli effetti che i cittadini desiderano".