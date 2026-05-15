Ivrea, “Donne in rete” accende il dibattito su innovazione e competenze femminili

Rafforzare il ruolo delle competenze femminili nei processi di innovazione, crescita e sviluppo del territorio: è questo l’obiettivo di “Donne in rete. Sinergie per il futuro”, il convegno promosso dal Gruppo IDC (Imprenditrici e Dirigenti per il Canavese) con il supporto di CIAC per mettere al centro il contributo delle donne nei diversi ambiti della società contemporanea. L’evento si è tenuto il 14 maggio presso la sede di Confindustria Canavese a Ivrea.

L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di confronto sulle trasformazioni che interessano il mondo del lavoro, delle istituzioni e della formazione, ponendo al centro il contributo delle donne come protagoniste del cambiamento.

Il convegno ha visto la partecipazione di rappresentanti femminili provenienti da diversi ambiti che hanno condiviso esperienze, visioni e percorsi, offrendo uno sguardo concreto sulle trasformazioni in atto e sulle competenze necessarie per affrontarle. Attraverso testimonianze dirette e momenti di approfondimento, l’evento ha inteso valorizzare il talento femminile e promuovere la costruzione di reti collaborative, capaci di generare sinergie efficaci e durature. Un’occasione per mettere in connessione esperienze e prospettive diverse, con l’obiettivo di trasformare le complessità del presente in opportunità di crescita condivisa.

Ad aprire i lavori è stata Nella Falletti, Presidente del Gruppo IDC, ha evidenziato la necessità di acquisire una profonda consapevolezza sul valore delle competenze femminili, rimarcando l'importanza strategica di fare rete.

Cuore dell’evento è stata la tavola rotonda che ha visto protagoniste sette figure femminili impegnate in ruoli di primo piano: Serena Marta Grassino (Vice Sindaca del Comune di Strambino), Alessia Aguglia (Direttrice della Casa Circondariale di Ivrea), Donatella Farcito (Notaio), Sara Marchisio (Direttore Sanitario d’Azienda ASL TO4), Melisenda Mondini (Direttrice dell’Istituto Missionario Cardinal Cagliero), Clara Occhiena (Direttore F.F. S.C. Direzione Professioni Sanitarie ASL TO4) e Simonetta Sada (Responsabile Service Concepts & Innovation TIM Enterprise e Responsabile Engineering, Assurance & Operations Olivetti).

La moderazione, affidata a Enrica Sabatini (Co-founder di Camelot S.r.l. Società Benefit), ha introdotto un format originale ispirato a un principio della psicologia dell’apprendimento: l’esperienza vicaria, un processo attraverso il quale si apprende osservando esperienze, comportamenti ed emozioni altrui, senza viverli direttamente. Un meccanismo ritenuto fondamentale nello sviluppo del senso di autoefficacia poiché l’osservazione di individui percepiti come simili, impegnati nell’affrontare e superare sfide, contribuisce a rafforzare la fiducia nelle proprie capacità.

Nel corso della tavola rotonda, alle relatrici è stato quindi proposto di trasformare il proprio percorso in un sapere condivisibile, adottando una struttura narrativa

ispirata al debate, una metodologia diffusa in ambito scolastico e universitario, finalizzata a stimolare il pensiero critico, la capacità argomentativa e il confronto costruttivo tra punti di vista diversi. Attraverso la condivisione dei percorsi e il confronto tra diversi punti di vista, la tavola rotonda ha offerto al pubblico in sala non solo spunti di riflessione, ma anche modelli concreti di crescita personale e professionale.

In sintesi, “Donne in rete” ha raccontato storie, esperienze e visioni che dimostrano quanto il contributo delle donne sia già oggi una forza concreta di cambiamento e quanto mettere in circolo competenze e relazioni non sia solo utile, ma essenziale per affrontare le sfide future.