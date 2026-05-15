Brutto incidente in Borgo San Paolo: cinque feriti e traffico in tilt

Momenti di pausa nel pomeriggio di oggi, venerdì 15 maggio, per il bruttissimo incidente avvenuto all’incrocio tra via Fréjus e Trapani, in Borgo San Paolo.

Due le auto coinvolte e cinque persone ferite

Lo scontro ha coinvolto due vetture, una Mercedes e una Renault, con cinque persone che sono rimaste ferite a seguito del violento impatto. Quattro sono state trasferite al Cto, mentre il guidatore della Renault è stato portato al Martini: per fortuna nessuno di loro pare essere in gravi condizioni.

Intervenuti Polizia locale, 118 e Vigili del fuoco

A seguito dell'accaduto, il traffico è stato fortemente rallentato. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale, che adesso sono chiamati a ricostruire la dinamica dell'accaduto.