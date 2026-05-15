Si buca tra le auto in sosta in Barriera di Milano: il video choc girato da un residente

Un uomo seduto sul marciapiede tra due auto parcheggiate, il braccio stretto dal laccio emostatico e una siringa in mano. La scena, ripresa con uno smartphone da un residente, arriva da via Courmayeur, nel quartiere Barriera di Milano, a pochi passi da piazza Crispi.

Nel video, circolato nelle chat di quartiere e sui social, si vede chiaramente l'individuo prepararsi a iniettarsi una dose in vena in pieno giorno, sotto gli occhi dei passanti e a ridosso delle abitazioni.

“Una scena ormai abituale”

L’episodio, non certo una novità, ha comunque riacceso le preoccupazioni dei residenti della zona, che da tempo denunciano una situazione sempre più difficile tra degrado, spaccio e consumo di droga in strada.

“Non è più un caso isolato” si racconta nel quartiere. “Capita spesso di trovare siringhe abbandonate vicino ai marciapiedi, nei giardini o tra le auto parcheggiate. La sensazione è che il territorio sia stato lasciato solo”.

Le zone critiche

Le zone attorno a piazza Crispi e a largo Giulio Cesare (giardino Tre Lanterne) sono tra i punti più critici di Barriera di Milano, soprattutto nelle ore serali e notturne, ma episodi simili ormai vengono segnalati anche durante il giorno (come si vede chiaramente dalla foto).

"Il consumo di sostanze in strada - concludono i cittadini -, rappresenta non solo un problema di ordine pubblico ma anche una questione sanitaria e sociale che coinvolge interi quartieri".

Per questo, dopo innumerevoli proteste e segnalazioni, la Città ha cominciato a intervenire sul giardinetto trasformato in un suk abusivo. Prima con la rimozione dei rifiuti accumulati, poi con progetti che prevedono l'abbattimento delle barriere architettoniche. L’ufficio tecnico ha confermato che i lavori interesseranno in particolare l’inizio delle vie Volpiano e Palestrina, con la realizzazione di uno scivolo che faciliterà l’attraversamento pedonale.