Pestaggio di Cumiana: identificati i quattro giovani responsabili

I Carabinieri della Stazione di Cumiana hanno identificato e denunciato in stato di libertà quattro giovani del posto, ritenuti gravemente indiziati del pestaggio avvenuto il 2 maggio nel centro cittadino ai danni di un ventenne di Rivalta.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, il ragazzo sarebbe stato aggredito per futili motivi legati a un parcheggio durante un evento pubblico nel centro storico. La vittima, che stava trascorrendo il pomeriggio con alcuni amici, sarebbe stata prima inseguita e poi raggiunta dal gruppo, composto da ragazzi tra i 18 e i 20 anni, tutti residenti in zona e già noti alle forze dell’ordine.

Una volta bloccato, il ventenne sarebbe stato colpito ripetutamente con pugni e calci, riportando un trauma facciale e lesioni giudicate guaribili in 30 giorni.

L’attività investigativa dei Carabinieri – basata su analisi tecniche e testimonianze raccolte sul posto – ha permesso di risalire ai presunti autori in soli dodici giorni. I quattro sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Torino per i reati di lesioni personali aggravate e violenza privata aggravata in concorso.