Giornata internazionale delle calze di nylon, perché va celebrata

Il 15 maggio 1940 l’oggetto del desiderio di tutte le donne del mondo prendeva la forma di un paio di calze. In nylon, naturalmente: fibra sintetica brevettata nel 1937 dall’azienda americana DuPont, resistente come l’acciaio, ma delicata allo stesso tempo, è destinato a rivoluzionare l’industria tessile e la storia del costume del XX Secolo.

Tanto che proprio il 15 maggio, quando per la prima volta le calze in questo materiale sono state commercializzate, si festeggia la Giornata delle calze in nylon (National Nylon Stocking Day). Prima in seta, costose e fragili (durante gli anni della guerra le ragazze se le dipingevano sulle gambe disegnando una linea nera dalla caviglia in su), le calze diventano d’un tratto economiche e resistenti, tanto che ogni giorno se ne acquistavano fino a 4 milioni di paia.

Le calze di nylon non sono solo un capo di abbigliamento, ma un simbolo di femminilità, eleganza e sensualità. Hanno il potere di rendere ogni outfit più sofisticato e di valorizzare la bellezza delle gambe delle donne. Le calze di nylon sono un esempio di come un semplice accessorio possa avere un impatto significativo sull’immagine di una donna.

Celebrare il 15 maggio è quindi un modo per riscoprire l’importanza e l’innovazione rappresentate da questo strumento di seduzione di massa. E quale modo migliore per farlo, se non indossando le vostre calze di nylon preferite e condividendo la vostra passione con il mondo? Ricordatevi, non importa quale sia il vostro stile o le vostre preferenze, le calze di nylon hanno un posto in ogni guardaroba.

Se è stato utilizzato per fini bellici, qualche motivo ci sarà. Impermeabile, indistruttibile, indeformabile, elastico, non soggetto a usura. Ultimo, ma non ultimo, è ingualcibile, ovvero non si deve stirare. MAI. Come non esserne innamorate? Un nylon è per sempre.