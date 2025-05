Un cane robot dell'Esercito cammina tra i corridoi del Salone del Libro [VIDEO]

Un cane robot si aggira per il Salone del Libro di Torino, seguito da membri dell'Esercito Italiano. Si chiama Atomo, e i bambini lo circondano estasiati, straniti da una tecnologia così avanzata. Alcuni hanno paura, anche alcuni adulti, magari chi ha visto l'episodio "Metalhead" della serie TV Black Mirror, dove robot simili a Atomo inseguono e uccidono gli umani.

Il nuovo robot in forza all'esercito riesce a operare in ambienti pericolosi, dove viene telecomandato per raccogliere dati e verificare la sicurezza per gli esseri umani. Può identificare e campionare materiali in ambito chimico, batteriologico e nucleare, evitando il rischio per i soldati. È in forza all'esercito da novembre, in dotazione al 7° reggimento "Cremona" in stanza a Civitavecchia.

Alle ore 14, presso lo stand del Ministero della Difesa situato nell'Oval, ci sarà la presentazione del robot e di altre tecnologie in dotazione all'Esercito Italiano.