Lavoratore in nero e telecamere non autorizzate: sospesi una pizzeria e un ristorante a Bibiana e Giaveno

Tre persone denunciate e due attività sospese: è questo l'esito dei controlli fatti dai Carabinieri del Comando Provinciale di Torino con l'Ispettorato, svolti gli ultimi dieci giorni di aprile, con l'obiettivo di monitorare il tessuto economico e garantire sicurezza ai lavoratori.

Multe e chiusure

In particolare le ispezioni, estese a diverse aree della provincia, hanno portato alla denuncia di tre titolari d'azienda e all'immediata chiusura di due ristoranti per gravi violazioni. I controlli si sono concentrati a Torino, Bibiana e Giaveno, focalizzandosi su tre specifici attività commerciali dove sono emerse irregolarità amministrative e penali.

Nel dettaglio nel capoluogo è finita sotto la lente dell'Arma una macelleria etnica in Lungo Dora Napoli, dove i militari hanno riscontrato l'installazione abusiva di un impianto di videosorveglianza, privo di autorizzazione. Complessivamente la multa è stata di oltre 2.600 euro. A Bibiana l'ispezione ha riguardato una pizzeria. Qui è stata accertata la totale omessa valutazione dei rischi aziendali, oltre alla presenza di telecamere non autorizzate per il controllo a distanza dei dipendenti. In questo caso il locale è stato chiuso e sono scattate sanzioni per più di 5mila euro.

Lavoratore in nero

A Giaveno, in frazione Aquila, i Carabinieri hanno controllato un ristorante: all'interno era presente un lavoratore "in nero", oltre a varie violazioni. Per il titolare una multa di 11.700,00 euro. Tutti e tre i titolari sono stati segnalati alla Procura di Torino.