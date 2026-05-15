Operaio morto alla Centrale del Latte di Torino: cinque persone indagate dalla Procura

Cinque persone sono state indagate dalla procura di Torino nell'ambito delle indagini sul caso di Raffaele Settembre, il 47enne morto martedì scorso in un incidente sul lavoro avvenuto alla Centrale del Latte.

L'autopsia il prossimo 19 maggio

Il passo - come riporta l'agenzia di stampa Ansa - si è reso necessario in vista dell'autopsia, che verrà eseguita il prossimo 19 maggio.

I cinque, secondo quanto si è appreso, sono responsabili a vario titolo (comprese le questioni sulla sicurezza) della Centrale del Latte e della ditta di Reggio Emilia per la quale, dallo scorso gennaio, lavorava Settembre.