Cecilia Sala di ritorno dalla Cisgiordania sul palco del SalTo2025: “Gli Israeliani hanno paura e rabbia, sono in un momento negazione”

Di ritorno dalla Cisgiordania, Cecilia Sala ha potuto raccontare al pubblico del Salone del Libro di Torino le storie raccolte dai palestinesi che “convivono” con i coloni e i soldati israeliani. “Dopo il 7 ottobre i coloni e palestinesi in Cisgiordania sono diventati più aggressioni perché si sono sentiti autorizzati”.

Complice il governo di Benjamin Netanyahu ormai vincolato ai gruppi di estrema destra israeliana che lo sostengono: “Non sono la maggior parte degli israeliani, ma sono gli alleati principali di Netanyahu che ora ha tanti problemi. Pochi anni fa non ci voleva nemmeno essere in una foto insieme, ma adesso si è legato mani e piedi a loro. Sono uno scudo, un’occasione che ha pensato di non perdere”.

“La maggior parte degli israeliani era contrario a rompere il cessate il fuoco” spiega ancora Sala intervista da Francesco Costa “perché sono consapevoli che il Paese lo sta guidando una minoranza che vuole solo espellere i palestinesi. Gli Israeliani ora sono molto chiusi in loro stessi. Hanno una percezione di cosa succede che non è quella che abbiamo noi. Certo con Google le possono recare, ma non vogliono farlo. Sono in uno stato di negazione. Sono traumatizzati dal 7 ottobre sono pieni d’odio e di paura da quell’episodio”.

L’unica cosa certa sono gli ostaggi: “Sono la priorità per loro”. Durante l’incontro, la giornalista ha poi annunciato che a settembre uscirà il suo prossimo libro.