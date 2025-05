La buca infinita di piazza Toti: uno anno per chiuderla e dopo due mesi si è riaperta

Non è bastato un anno di attese, né la chiusura del cantiere che aveva finalmente sistemato il manto stradale: in piazza Toti, di fronte al negozio "La Climatica Srl", si è riaperta la stessa voragine che in passato aveva creato non pochi disagi a pedoni e automobilisti.

A segnalarlo è Rocco Scarpari, referente Casa e Impresa per Forza Italia in Circoscrizione 7, che denuncia con preoccupazione una situazione che rischia di ripiombare nell’emergenza.

“Sono state presentate numerose lettere di reclamo nel tempo ma oggi, a pochi mesi dall’intervento di messa in sicurezza, la buca si sta di nuovo formando. È un rischio concreto per i cittadini: i pedoni possono farsi male e le auto rischiano danni seri alle sospensioni”, afferma Scarpari.

La zona è altamente frequentata, sia da residenti che dai clienti del mercato e delle attività commerciali. "Quello che chiediamo è solo un intervento efficace, altrimenti al prossimo temporale saremo da punto a capo".