Salmo, Alessandro Cattelan, Felicia Kingsley, Jean Reno: ecco i big della terza giornata del SalTo 2025

Salone del Libro, terzo giorno, oggi è la giornata dedicata al nuovo progetto del Romance Pop Up nelle 11 sale dell'Uci Cinemas dell'8 Gallery.



Il nuovo spazio dedicato al genere che dato vita a un fenomeno editoriale con nuovi lettori e nuove lettrici, soprattutto tra le generazioni più giovani, ospiterà i meet&greet con le autrici presenti.

Le prenotazioni online tuttavia sono tutte andate sold out in pochissimo tempo, a conferma del successo del genere.

Oggi però è anche la giornata con più ospiti, tra questi Jean Reno, Roberto Saviano, Felicia Kingsley, Etgat Keret, Francesca Mannocchi, Salmo, Chiara Tramontano, Alessandro Cattelan, Antonio Scurati, Chiara Francini, Antonello Venditti.

Ecco chi non perdere:

Pad 2 ORE 10.30 - 11.30 — SALA BLU MASSIMO CACCIARI Autore di Van Gogh. Per un autoritratto (Morcelliana) Con Sara Bignotti In collaborazione con Morcelliana Un'interpretazione inedita di Van Gogh, scritta da un grande filosofo italiano, permette di entrare nella mente e nel linguaggio dell’artista attraverso alcune parole chiave della sua arte. Introduce la presidente di Morcelliana Francesca Bazoli, in occasione delle celebrazioni del centenario della casa editrice.

Pad Oval ORE 11.00 - 12.00 — SALA ORO DONATO CARRISI E JEAN RENO Autori di La casa dei silenzi e Emma (Longanesi) Con Carola Carulli In collaborazione con Longanesi Interpreti della suspense riconosciuti a livello internazionale, Donato Carrisi e Jean Reno, per la prima volta in veste di romanziere, si confrontano sulla loro abilità e sui loro segreti nel creare atmosfere noir tra le pagine di un libro e sul grande schermo.



Centro congressi ORE 11.30 - 12.30 — SALA BERLINO STORIE CHE RIEMERGONO DAL “FONDO” La donazione della biblioteca di Roberto Saviano alla Fondazione San Bonaventura di Napoli Con Carlo Caccavale e Roberto Saviano In collaborazione con Fondazione San Bonaventura Un’occasione per riflettere sul valore della memoria e sulla forza della condivisione del sapere. In occasione della donazione della sua biblioteca personale alla Fondazione, Roberto Saviano prende parte a un confronto sulle opportunità che questo nuovo fondo librario potrà offrire alla città e ai suoi lettori.

Pad 4 ORE 11.45 - 12.45 — ARENA BOOKSTOCK PAOLA CARIDI E FRANCESCA MANNOCCHI Autrici di Gerusalemme (Feltrinelli) e Sulla mia terra (De Agostini) Di fronte a un presente fatto di conflitti insanabili, a una terra in frantumi, proviamo a riavvolgere il nastro del tempo attraverso le storie. Lo facciamo insieme a due autrici che hanno dedicato il loro studio e le loro parole al Medioriente. Per conoscere meglio il nostro mondo e iniziare, al più presto, a rimettere insieme i pezzi. Con la partecipazione del gruppo di lettura L(‘)Ottativo del Liceo Massimo D’Azeglio di Torino.



Pad Oval ORE 12.15 - 13.15 — SALA ORO LUCIANA LITTIZZETTO DIALOGA CON... NUZZO E DI BIASE, FEDERICO BASSO E FRANCESCA CRESCENTINI (@TEGAMINI) La leggerezza nel racconto della famiglia sui social Mostrare e mostrarsi. I limiti e l’autenticità. Il privato svelato a distanza di sicurezza. Le debolezze che accomunano. Il potere dell’ironia che cura e che salva. Sempre.





Piazzale 5 ORE 12.15 - 13.15 — PALCO LIVE GIOVANI, RICCHE, VEDOVE Come sopravvivere al proprio marito e trovarne gli assassini Con Ambra Angiolini, Carolina Crescentini, Fatima Romina Alì e Ilaria Stagni Modera Simonetta Sciandivasci In collaborazione con Audible Quattro vedove e un mistero da risolvere. Quattro attrici italiane ci raccontano che voce ha la sorellanza, la crescita individuale e la vendetta per la morte dei propri mariti nella nuova serie audio Audible. Per l’evento è previsto l’uso di cuffie.



Centro congressi ORE 12.30 - 13.30 — AUDITORIUM ERIN DOOM DIALOGA CON... FELICIA KINGSLEY Non solo chiacchiere: la rivincita del romance In collaborazione con Newton Compton Felicia Kingsley ha conquistato il cuore di tantissimi lettori con la sua scrittura, e rappresenta una delle voci più forti e apprezzate del romance in Italia. Il suo dialogo con Erin Doom è un’occasione per riflettere sul valore del romance come genere letterario, capace di parlare a chiunque e di raccontare l’essenza dell’amore.

Pad 2 ORE 12.45 - 13.45 — SALA BLU SARA: LA DONNA NELL’OMBRA Dalla saga di Maurizio de Giovanni alla serie Con Carlo Degli Esposti, Maurizio de Giovanni, Donatella Diamanti, Claudia Gerini, Sara Polese e Teresa Saponangelo Modera Paolo Di Lorenzo In collaborazione con Netflix La celebre saga letteraria di Maurizio de Giovanni prende vita sullo schermo nella serie Netflix Sara: la donna nell’ombra, di prossima uscita. Ne parlano le attrici protagoniste, Teresa Saponangelo e Claudia Gerini, insieme ai produttori e alla sceneggiatrice della serie

ORE 13.15 - 14.15 — SALA AZZURRA ETGAR KERET Autore di Correzione automatica (Feltrinelli) Le storie di Etgar Keret esplorano le interazioni più piccole e insignificanti della vita in modi infinitamente profondi e insoliti. Tra rabbia e sete di vendetta, amore e gelosia, per tracciare un’ampia gamma di sentimenti umani.

Piazzale Oval ORE 13.45 - 14.45 — SALA VIOLA ANNALISA CUZZOCREA Autrice di E non scappare mai (Rizzoli) Con Concita De Gregorio Ci sono segreti anche nelle vite più esposte. Vengono a galla con una foto sbiadita, o con una pistola rimasta per anni in un cassetto. Annalisa Cuzzocrea scopre una Miriam Mafai inedita, la racconta, ne fa romanzo: le ferite nascoste, la lotta politica, la lunga storia d’amore con Gian Carlo Pajetta, la passione per il giornalismo.

Pad 2 ORE 13.45 - 14.45 — SALA INTERNAZIONALE LEGGERE L’UCRAINA I classici in traduzione italiana Con Alessandro Achilli e Yaryna Grusha Modera Francesco Chiamulera In collaborazione con Ukrainian Institute Un’occasione per scoprire le nuove traduzioni di testi fondamentali del panorama culturale ucraino: Il destino di una famiglia ucraina di Ivan Nechuy-Levytsky (Bonfirraro), tradotto da Alessandro Achilli, e Il canto della foresta di Lesja Ukrajnka (Mondadori), tradotto da Yaryna Grusha.



Centro congressi ORE 14.00 - 15.00 — AUDITORIUM VALÉRIE PERRIN Autrice di Tatà (Edizioni e/o) Con Elena Masuelli Quando Agnès viene a sapere del decesso della zia Colette non riesce a crederci. Come è possibile che sia morta, dal momento che già riposa al cimitero di Gueugnon da tre anni? Chi c’è allora nella sua tomba? Sulla scia di Cambiare l’acqua ai fiori e Tre, Valérie Perrin costruisce un intreccio di storie, personaggi e colpi di scena raccontati con ironia, delicatezza e profondità.

Pad 3 ORE 14.30 - 15.30 — SALA AZZURRA SAITŌ KŌHEI Autore di Il capitale nell’Antropocene (Einaudi) Con Francesca Coin In un periodo di eco-ansia dobbiamo fare i conti con la sostenibilità del nostro modo di vivere. Il filosofo Saitō Kōhei si inserisce in questo dibattito con proposte radicali: accettare l’idea che le risorse siano limitate, tornare alla comunità e riscoprire quella che Marx definiva “la relazione metabolica tra uomo e natura”. Con la partecipazione del gruppo di lettura di Fridays For Future (Torino).

Centro congressi ORE 15.30 - 16.30 — AUDITORIUM MATTEO LANCINI DIALOGA CON... SALMO Crescere: scrivi e canta, che ti passa In collaborazione con Mondadori Electa La rabbia, la tristezza, la paura sono emozioni ineludibili nel percorso di crescita. La scoperta e l’evoluzione personale si fondano sulla propria storia di bambino e adolescente. Ed è anche, se non soprattutto, da qui che si può trarre ispirazione per la creatività, come racconta Salmo, uno dei più noti rapper e performer della scena musicale italiana. A partire dal libro Sottopelle (Mondadori Electa) di Salmo. Con la partecipazione del gruppo di “Tutto annodato”.

Pad 3 ORE 15.45 - 16.45 — SALA AZZURRA ADANIA SHIBLI Autrice di Sensi (La nave di Teseo) Con Paola Caridi e Claudia Durastanti Una ragazzina senza nome vive in un villaggio, anch’esso senza nome, in Palestina. Ultima di nove sorelle, deve fare i conti con la propria giovinezza e con tragedie a cui nessuno dovrebbe assistere. Attraverso gli sguardi e i silenzi della protagonista, l’autrice palestinese Adania Shibli racconta un popolo dalla storia travagliata, dolorosa e senza pace.

Pad 1 ORE 16.00 - 17.00 — SALA AMBRA LE PAROLE DI VICTORIA AMELINA E il futuro dell’Ucraina Con Yaryna Grusha, Francesca Mannocchi e Anna Zafesova Modera Paola Peduzzi In collaborazione con Guanda e Rizzoli In ogni pagina del libro postumo della scrittrice ucraina Victoria Amelina si sente la sua voce e, insieme, la sua assenza. La documentazione dei crimini russi era diventata la sua missione e l’ha portata avanti incontrando altre donne ucraine che come lei sono testimoni della guerra. Poi un missile russo l’ha uccisa. La resistenza di Amelina continua, passa di mano, ricorda e vive, mentre l’occidente s’illude di una pace che Vladimir Putin non vuole. A partire da Guardando le donne guardare la guerra di Victoria Amelina (Guanda) e da Russia o morte di Anna Zafesova (Rizzoli).

Centro congressi ORE 16.00 - 17.00 — SALA BERLINO UN UOMO, LA POLITICA E LE ISTITUZIONI NELLA NOTTE DELLA REPUBBLICA Presentazione e reading da Virginio Rognoni. Passione civile e impegno politico (Edizioni Santa Caterina) Con Rosy Bindi, Enzo Ciconte, Francesca Fagnani, Giovanni Melillo e Armando Spataro In collaborazione con Centro studi di Legislazione antimafia Virginio Rognoni Virginio Rognoni è stato una personalità di rilievo della Democrazia Cristiana, fu Ministro dell’Interno durante gli anni di piombo e, soprattutto, promosse la legge sul reato di associazione mafiosa, in un momento storico in cui Cosa Nostra sembrava invincibile. In apertura un saluto di Enzo Ciconte.

Pad Oval ORE 16.45 - 17.45 — SALA ORO ROBERTO SAVIANO Autore di L’amore mio non muore (Einaudi) Con Micol Sarfatti Il 22 febbraio 1981 la studentessa fiorentina Rossella Casini sparisce misteriosamente da Palmi. Sebbene il corpo non sia stato ritrovato, è riconosciuta dallo Stato come vittima di ’ndrangheta. Roberto Saviano ha scritto il romanzo della sua storia, un’avventura umana ricolma d’amore, di violenza e di coraggio.

Centro Congressi ORE 17.00 - 18.00 — AUDITORIUM FRANCESCO COSTA DIALOGA CON... CECILIA SALA Informazione: come sta il mondo Guerre vecchie e guerre nuove, alleanze che nascono e altre che si sbriciolano, regimi che cadono e altri che riemergono: sta cambiando tutto e a gran velocità. È possibile capirci qualcosa, o dobbiamo rassegnarci al caos e all’incertezza? Cecilia Sala è giornalista del Foglio e di Chora Media, e ha seguito dal campo le principali crisi internazionali dei nostri anni.

Pad 3 ORE 17.00 - 18.00 — SALA AZZURRA PAUL MURRAY Autore di Il giorno dell’ape (Einaudi), candidato al Premio Strega Europeo Con Sandro Veronesi In collaborazione con Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Literature Ireland La famiglia Barnes è nei guai, tra la concessionaria del padre che sta per fallire, la madre che vende i gioielli su eBay e i figli in crisi. Ma cosa è andato storto? L’autore irlandese Paul Murray compone un romanzo famigliare fatto di desideri, solitudini e macerie senza fine ma, forse, con un inizio preciso.



Piazzale 5 ORE 17.15 - 18.15 — PALCO LIVE CHIARA FRANCINI Autrice di Le querce non fanno limoni (Rizzoli) Con Giordano Bruno Guerri Sullo sfondo della Seconda guerra mondiale e degli anni di piombo, Chiara Francini racconta l’incontro fra due donne di generazioni diverse: cambiano gli ideali e le battaglie, ma non la potenza dell’amore.



Pad Oval ORE 18.15 - 19.15 — SALA ORO ANTONELLO VENDITTI Autore di Fuori fuoco (Rizzoli) Con Gianluigi Nuzzi Gli anni solitari dell’adolescenza, in cui la voce e i tasti di un pianoforte gli sono serviti per trovare un posto nel mondo. La formazione musicale e gli anni Settanta, gli amuleti - i cappelli e gli occhiali -, gli amici e i colleghi. La vita di Antonello Venditti ricostruita attraverso i suoi ricordi e, soprattutto, le sue canzoni.



Pad 2 ORE 18.15 - 19.15 — SALA BLU PAOLO NORI Autore di Chiudo la porta e urlo (Mondadori) In collaborazione con pordenonelegge.it L’avventura poetica di Raffaello Baldini si scioglie dentro quella di Nori, fatta di accadimenti apparentemente minimi che progressivamente mettono a fuoco il suo carattere. Questo incontro è parte della programmazione a tema ospitata di consuetudine nella Sala della Poesia.



Pad Oval ORE 18.15 - 19.15 — SALA DELLA MONTAGNA GIO EVAN Autore di Le chiamava persone medicina (Rizzoli) Con Bruce Labbruzzo In collaborazione con MontagnaLibri | Trento Film Festival Questo libro è un viaggio intimo e spirituale che parla dei valori inestimabili della montagna, della poesia e dell’invisibile, che una nonna tramanda a suo nipote.



Centro Congressi ORE 18.30 - 19.30 — AUDITORIUM ALDO CAZZULLO Lezione tratta da Il Dio dei nostri padri (HarperCollins) La Bibbia è un libro meraviglioso, che si può leggere anche come un grande romanzo: l’autobiografia di Dio. Aldo Cazzullo ne racconta la storia con riferimenti all’attualità, alla nostra vita, passando attraverso la Storia e i capolavori dell’arte.

Pad Oval ORE 19.30 - 20.30 — SALA ORO ANTONIO SCURATI Autore di M. La fine e il principio (Bompiani) Con Antonio Franchini e Gabriele Vacis Il quinto e ultimo volume della saga di M esce nell’ottantesimo anniversario della Liberazione: dall’arresto nell’estate del 1943 allo scempio di piazzale Loreto, gli ultimi seicento giorni della vita di Benito Mussolini e dell’Italia fascista. Letture di Gabriele Vacis.

Pad 1 ORE 19.30 - 20.30 — SALA ROSSA ALESSANDRO CATTELAN Autore, con Alexio Biacchi, di La mia New York (Accento) New York non è una semplice città, è un microcosmo a sé, una scoperta continua, un viaggio nel tempo. Ma come conoscerla realmente, per evitare di ritrovarsi tutte le volte a Times Square? Risponde Alessandro Cattelan che ha trovato nella “Grande Mela” la sua seconda casa.



Pad Oval ORE 19.30 - 20.30 — BOSCO DEGLI SCRITTORI LUCA MERCALLI Autore di Breve storia del clima in Italia. Dall’ultima glaciazione al riscaldamento globale (Einaudi) Con Francesca Santolini La storia del clima del Belpaese. Dai fatti leggendari dell’antichità - come il passaggio di Annibale sulle Alpi innevate e le piene del Tevere nella Roma imperiale cronache dei diluvi altomedievali; dai primi strumenti meteorologici inventati nel cuore della Piccola età glaciale agli eventi climatici che hanno segnato il Novecento.



Centro Congressi ORE 19.30 - 20.30 — SALA BERLINO CHIARA TRAMONTANO Autrice di Non smetterò mai di cercarti (Cairo) Con Simona Lorenzetti e Gabriele Parpiglia Chiara Tramontano racconta la storia di sua sorella Giulia, degli eventi che hanno portato alla sua morte, e di tutto quello che ne è seguito. Una testimonianza dolorosa e coraggiosa su quello che resta dopo un femminicidio.