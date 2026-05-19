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Cronaca | 19 maggio 2026, 21:25

Schianto drammatico a Caselle: auto contro moto, muore un centauro di 38 anni

Sul posto i sanitari del 118 che non hanno potuto fare nulla per l'uomo al volante della due ruote

Incidente mortale a Caselle Torinese

Incidente mortale a Caselle Torinese

Tragedia questa sera a Caselle. Intorno alle 20:30, per cause e dinamica ancora da accertare, un'automobile è andata a scontrarsi con una motocicletta. Ad avere la peggio, drammaticamente, è stato il centauro - 38 anni - che è morto sul colpo. 

Lo schianto si è verificato in via Torino, all'angolo con strada Ciriè. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 di Azienda Zero, ma ogni loro tentativo si è rivelato inutile e non è stato possibile fare altro che constatare il decesso.

redazione

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