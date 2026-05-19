Schianto drammatico a Caselle: auto contro moto, muore un centauro di 38 anni

Tragedia questa sera a Caselle. Intorno alle 20:30, per cause e dinamica ancora da accertare, un'automobile è andata a scontrarsi con una motocicletta. Ad avere la peggio, drammaticamente, è stato il centauro - 38 anni - che è morto sul colpo.



Lo schianto si è verificato in via Torino, all'angolo con strada Ciriè. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 di Azienda Zero, ma ogni loro tentativo si è rivelato inutile e non è stato possibile fare altro che constatare il decesso.