La Polizia dona al centro antiviolenza EMMA porcellane e spazzole professionali sequestrate 4 anni fa

La Polizia di Stato, attraverso un’iniziativa del Commissariato di Mirafiori di Torino, ha richiesto all’Autorità Giudiziaria di destinare ai più bisognosi alcuni beni sequestrati durante le attività di controllo del territorio.

I beni in questione erano stati rinvenuti e sequestrati nel dicembre 2022 in un appartamento della zona di Mirafiori all’interno del quale gli agenti avevano trovato, ancora imballati in due scatoloni, porcellane pregiate e spazzole elettriche professionali, di cui l’inquilino non aveva saputo giustificare la provenienza.

Nei giorni scorsi, il materiale sequestrato è stato consegnato all’Associazione Centro Antiviolenza E.M.M.A. ETS di Torino, attiva nel supporto alle donne in difficoltà vittime di violenza.

L’ente beneficiario utilizzerà questi articoli per sostenere le attività dei centri e offrire un segnale concreto di vicinanza alle donne accolte, trasformando beni sottratti al mercato illecito in una risorsa utile per la collettività.