Colpo in stile Fast & Furious: sradicano la cassaforte e fuggono a tutta velocità, seminando i carabinieri

Organizzati, preparati, hanno messo a segno un colpo in stile 'Fast & Furious': ma non si è trattato di un nuovo episodio della saga di film americana, ma dell'episodio di cronaca avvenuto a Settimo nella notte tra venerdì e sabato, 'vittima' la sede di Mondo Convenienza.

Un inseguimento in stile Fast & Furious

I ladri, otto uomini incappucciati, avevano gli strumenti per sradicare la cassaforte e poi due auto per fuggire a tutta velocità, seminando i carabinieri e chiunque avesse provato a mettersi sulle loro tracce lungo l'autostrada. Per seminare i militari dell'Arma che li inseguivano a cento all'ora hanno anche svuotato un estintore, costringendo l'auto a fermarsi per evitare di andare a schiantarsi. In questo modo, sono riusciti a portare a casa il bottino, stimato in circa 10 mila euro.

La stessa banda aveva colpito a Borgaro?

I malviventi hanno usato tutti mezzi risultati poi rubati, hanno distrutto un’uscita di sicurezza e si sono diretti verso la cassaforte, sradicandola per poterla poi caricare sul furgone che avevano al seguito. Poi, dopo aver seminato i carabinieri di Settimo, che in breve si erano messi alla loro caccia con una voltante, hanno svuotato la cassaforte, che poche ore più tardi è stata recuperata dalle forze dell'ordine.

Probabile che sia stato lo stesso gruppo organizzato che qualche settimana fa aveva colpito un Oro Cash a Borgaro, visto che l'azione ha presentato diversi punti in comune.