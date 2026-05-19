San Salvario e Nizza Millefonti, blitz delle forze dell'ordine tra ristoranti da incubo e cinema senza autorizzazioni

Giro di vite da parte della Polizia, nei giorni scorsi, nei quartieri di San Salvario e Nizza Millefonti. Gli agenti non erano solo: con loro hanno operato anche i carabinieri, gli uomini della Guardia di Finanza, i tecnici dell'Asl, gli agenti di Polizia municipale e il reparto di Polizia Amministrativa dei Vigili del Fuoco. Sotto la lente d'ingrandimento, in particolare, sono stati passati numerosi negozi ed esercizi commerciali. E le irregolarità emerse sono state parecchie. Complessivamente, l’attività ha consentito di controllare 92 persone, di cui una arrestata e tre denunciate, 5 esercizi commerciali e 13 veicoli, mentre sono state fatte multe per un totale superiore a 16.600 euro.

Ristoranti, panetterie e sale cinematografiche

In particolare, in un ristorante di via Nizza il titolare è stato sanzionato per oltre 7.000 euro per aver esercitato l’attività in assenza di comunicazioni amministrative e sanitarie. In un locale di via Saluzzo, invece, sono state accertate violazioni per la mancata esposizione dei prezzi, per un importo superiore a 900 euro. Nella stessa circostanza, il personale dell’Asl ha riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie, ordinando la distruzione di circa 50 chili di alimenti in cattivo stato. L'attività è stata sospesa fino al ripristino delle condizioni previste. Inoltre, è stato individuato un lavoratore straniero senza permesso di soggiorno: per il titolare è scattata la denuncia per impiego di manodopera irregolare.

Ulteriori irregolarità sono state rilevate presso una sala cinematografica di via Principe Tommaso, priva delle necessarie autorizzazioni (multa di oltre 1.500 euro). Il personale dei Vigili del Fuoco ha inoltre disposto la sospensione dell’attività per carenze in materia di sicurezza.

In un esercizio di panificazione di via Madama Cristina sono state accertate violazioni amministrative, carenze igieniche e occupazione abusiva di suolo pubblico, per un totale superiore a 2.000 euro. È stata inoltre scoperta la presenza di una lavoratrice in nero, con sanzioni da parte dell’Ispettorato del Lavoro per oltre 4.400 euro e conseguente sospensione dell’attività.

Denunce e un arresto per droga

Nel corso dei controlli nell’area della Stazione Porta Nuova, inoltre, due cittadini stranieri sono stati denunciati e sanzionati per non aver rispettato l'ordine di lasciare il territorio nazionale. Uno di essi è stato denunciato anche perché trovato in possesso, senza giustificato motivo, di un coltello, poi sequestrato.

Un cittadino senegalese di 27 anni è stato infine arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio: è stato trovato in possesso di 31 dosi di crack, per un peso complessivo di circa 25 grammi, nonché della somma di 125 euro in contanti.