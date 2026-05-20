Market della droga in un condominio a Lucento: arrestato 33enne con oltre 4 chili di hashish e cocaina

Un continuo via vai di volti sconosciuti che entravano e uscivano nel giro di pochi minuti da un condominio di corso Toscana. Un movimento insolito che ha insospettito i residenti e fatto scattare le indagini della Squadra Mobile. Il blitz all'interno dell'appartamento ha confermato i sospetti dei poliziotti: un trentatreenne italiano è stato arrestato nel quartiere Lucento con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti, dopo il ritrovamento di oltre quattro chilogrammi di droga pronti per essere immessi sul mercato.

Gli investigatori della Questura stavano monitorando la zona già da diversi giorni, appostati per osservare i movimenti attorno all'abitazione nella disponibilità del giovane. Il sospetto che lì dentro si nascondesse una vera e propria centrale dello spaccio si è trasformato in certezza quando gli agenti hanno deciso di fare irruzione all'interno del locale.

Durante la successiva perquisizione domiciliare, i poliziotti hanno setacciato le stanze scovando, nascosti in vari punti della casa: oltre 4 chilogrammi di hashish, già suddivisi in 41 panetti e diversi involucri, circa 90 grammi di cocaina, 500 euro in contanti, sequestrati perché ritenuti il provento dell’attività illecita.

Insieme ai panetti e alle dosi, gli agenti della Squadra Mobile hanno rinvenuto e sequestrato tutto il necessario per la gestione del "business": diversi bilancini di precisione per pesare la sostanza, sostanze da taglio e il materiale plastico utilizzato per il confezionamento. Per il trentatreenne sono scattate immediatamente le manette.