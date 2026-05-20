Corso Tassoni, un furgone si scontra con un'auto e si ribalta: gravi ferite al braccio per il conducente

Un grave incidente si è verificato nella tarda serata di ieri in corso Tassoni. Erano circa le 23 quando un furgone è andato a scontrarsi con un'automobile secondo cause e dinamica ancora da accertare e al vaglio delle forze dell'ordine.



A causa dell'impatto, il furgone ha finito la sua corsa ribaltandosi e il conducente, un uomo di 28 anni, è rimasto ferito gravemente a un braccio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno portato il ferito all'ospedale Cto in codice rosso.