Un grave incidente si è verificato nella tarda serata di ieri in corso Tassoni. Erano circa le 23 quando un furgone è andato a scontrarsi con un'automobile secondo cause e dinamica ancora da accertare e al vaglio delle forze dell'ordine.
A causa dell'impatto, il furgone ha finito la sua corsa ribaltandosi e il conducente, un uomo di 28 anni, è rimasto ferito gravemente a un braccio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno portato il ferito all'ospedale Cto in codice rosso.
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Cronaca | 20 maggio 2026, 07:53
Corso Tassoni, un furgone si scontra con un'auto e si ribalta: gravi ferite al braccio per il conducente
L'uomo, di 28 anni, è stato portato in codice rosso al Cto dai sanitari del 118 che sono intervenuti sul posto
Un grave incidente si è verificato nella tarda serata di ieri in corso Tassoni. Erano circa le 23 quando un furgone è andato a scontrarsi con un'automobile secondo cause e dinamica ancora da accertare e al vaglio delle forze dell'ordine.
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