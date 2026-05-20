Tragedia alle Maldive, recuperati i corpi degli ultimi due sub: c'è anche quello di Muriel Oddenino

Sono stati recuperati in queste ore gli altri due corpi dei sub italiani morti giovedì scorso durante un'immersione alle Maldive. Si tratta di Muriel Oddenino (31 anni, originaria di Poirino) e Giorgia Sommacal. Ieri erano stati ritrovati Federico Gualtieri (piemontese anche lui, originario di Omegna nel Vco) e Monica Montefalcone. Il primo corpo, quello di Gianluca Benedetti, era stato già recuperato in precedenza.

I tre sub finlandesi impegnati nelle operazioni di recupero hanno consegnato nel frattempo alla polizia le telecamere GoPro e diverse attrezzature subacquee recuperate all'interno del sistema di grotte dove sono stati ritrovati gli italiani. Secondo quanto riferito su X dall'account Maldives Security Desk, il materiale è ora al vaglio degli investigatori maldiviani, che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto.

Per gli inquirenti, i dispositivi potrebbero fornire elementi chiave per chiarire gli ultimi momenti, compreso il percorso seguito dai sub italiani, la profondità raggiunta, le condizioni di visibilità e le eventuali difficoltà tecniche incontrate all'interno delle grotte.

Intanto si procede per omicidio colposo nel fascicolo avviato dalla procura di Roma in relazione alla morte dei cinque italiani. I pm della capitale una volta che i corpi saranno recuperati e riportati in Italia conferiranno gli incarichi per le autopsie e affideranno una delega di indagine per compiere tutti gli accertamenti necessari a stabilire le cause dei decessi avvenuti durante l'esplorazione di alcune grotte a 60 metri di profondità.