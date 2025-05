San Giovanni, Lo Russo prepara i botti: "Siamo molto affezionati ai fuochi artificiali, ci siamo impegnati molto per ripristinarli"

"Siamo molto affezionati, come amministrazione, ai fuochi artificiali e proprio come amministrazione ci siamo impegnati molto perché venissero ripristinati nella festa patronale di San Giovanni". Parola del sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, che a margine della firma dell'accordo con i sindacati per gli appalti di beni e servizi è tornato sul conto alla rovescia che divide la città dalle celebrazioni del 24 giugno.



Dopo i droni

Un riferimento non casuale, quello ai fuochi d'artificio, visto che rappresentano - a parte il riferimento alla tradizione - uno dei segni distintivi con la precedente amministrazione a Cinque Stelle, che al posto dei fuochi aveva proposto più volte alla cittadinanza uno spettacolo di droni. "Siamo molto affezionati ai fuochi d'artificio - ha ribadito il primo cittadino - e il fatto che possano essere preceduti da un evento di alto livello non può che farci piacere".



San Giovanni a firma Stellantis

E qui sta il secondo riferimento alle celebrazioni di San Giovanni. Da giorni, infatti, circola lo scenario di una festa "sponsorizzata" in piazza. Ufficialmente da Friends and partner, ma con la prospettiva concreta che il sentiero conduca a Stellantis. E addirittura (si dice) alla promozione della Grande Panda. Un elemento, questo, che per ora si ferma ai "si dice", ma che potrebbe anche creare qualche malumore in città, visto che il modello viene prodotto all'estero (a Kragujevac, in Serbia).

"Segnale di attenzione"

"Non conosco i dettagli della proposta di sponsorizzazione - frena il sindaco -. Siamo contenti che però sia arrivata una proposta così importante da Fiat per celebrare la festa del nostro Santo Patrono. Nell'ambito dell'istruttoria tecnica verificheremo le condizioni attuative, ma mi sembra una buona notizia avere uno sponsor privato: questo farà risparmiare risorse pubbliche alla Città da investire altrove, ma anche un segnale di attenzione. Ne prendiamo atto e lo riteniamo un importo rilevante per un evento che vuole essere di tutta la città in piazza Vittorio Veneto".