Un concerto per le vittime dell'esplosione di via Nizza all'Hiroshima Mon Amour

Giovedì 21 maggio all'Hiroshima Mon Amour, il coro Rock Vocal ExCess e la Circoscrizione8 con il patrocinio della Città di Torino organizzano un concerto- raccolta fondi per le vittime dell’incendio doloso di via Nizza 389.

Da giugno 2025, data dell’esplosione di origine dolosa, alcune persone sono ancora senza casa, altre faticosamente cercano di fare fronte alle ingenti spese di ripristino e ristrutturazione. La serata vuole essere un contributo piccolo ma concreto per fronteggiare i danni dell’evento.

L’ingresso è ad offerta libera fino ad esaurimento posti. Sarà possibile versare il proprio contributo, con Satispay, contanti e tramite il crowdfunding. La somma raccolta sarà devoluta alle persone dei condomini coinvolti nell’incendio.

La causa di questa tragedia è un atto deliberato e preciso di violenza verso una donna, per questo e per sensibilizzare ai temi della violenza contro le donne interverrà l’Avvocata Anna Ronfani di Telefono Rosa Torino.

In apertura i saluti della Città di Torino, a cura dell’Assessore Francesco Tresso e della Circoscrizione 8 nella persona del suo Presidente Massimiliano Miano.