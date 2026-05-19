Da una tesi sul Seminario Vescovile nasce una mostra sull’ingegnere pinerolese Stefano Cambiano

È l’ingegnere pinerolese che ha progettato il Seminario Vescovile alla fine dell’Ottocento: Stefano Cambiano, figura approfondita nella tesi di laurea dell’architetto Alberto Trombotto, ora ha una mostra dedicata alla sua attività.

“Il progetto è un’appendice della mia tesi di laurea magistrale in Architettura al Politecnico di Torino, elaborata tra il 2023 e il 2024, il cui tema principale era il Seminario Vescovile di Pinerolo – spiega Trombotto, che ora lavora in uno studio di Architettura a Torino –. Mentre preparavo la tesi è stato interessante scoprire che Cambiano ha fatto veramente tanto a Pinerolo. Ho quindi deciso di approfondire gli studi su di lui, visto che non ce n’erano di così dettagliati”. Pinerolese nato nel 1852 è morto nel 1931, Cambiano si è laureato in ingegneria nel 1876 ed è diventato esponente del Liberty. A Pinerolo interviene nel 1888 al progetto per la sistemazione del Duomo e la sua opera più imponente nel campo dell’edilizia è il Seminario Vescovile.

Per le ricerche Trombotto ha lavorato a stretto contatto con l’archivista pinerolese Marco Calliero e solo all’inizio della scorsa estate è poi arrivata l’idea dell’esposizione. “Marco mi ha messo in contatto con Mariella Fenoglio, direttrice del Museo Diocesano. A giugno 2025 lei mi ha proposto di mettere su questa mostra, ero entusiasta anche perché, parallelamente al mio lavoro, mi interessa continuare a fare ricerca. Abbiamo iniziato a lavorarci seriamente da dicembre”.

La mostra, dal titolo ‘Stefano Cambiano l’ingegnere. Patrimonio pinerolese tra consapevolezza e tutela’, è stata un vero e proprio lavoro di squadra. “La parte scritta è stata elaborata in prima battuta da me e Marco, per poi essere revisionata da Mariella. Ho fornito delle immagini prendendole dalla tesi, ma sono integrate in gran parte da Remo Caffaro, grafico e fotografo. Si tratta di una bibliografia importante sia per i documenti e per il materiale archivistico, perché sono state analizzate centinaia di pagine, sia per la parte delle immagini. C’è molto anche sulla storia di Pinerolo”.

Inaugurata lo scorso 8 maggio, rimarrà visitabile al Museo Diocesano di Pinerolo, in via del Pino 51, fino al 19 luglio nei seguenti orari: il sabato dalle 16 alle 18 e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. L’ingresso è libero.