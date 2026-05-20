Sabato grande festa a Mirafiori sud per i 30 anni di Aladino, ricordando Aimar

Sabato grande festa a Mirafiori sud per i trent'anni di Aladino, l'associazione che si occupa di adulti con disabilità. L'appuntamento è fissato il 23 maggio dalle 15 alle 18 nella sede di via Negarville 30/8: un evento per raccontare cosa è stato fatto e quale sarà il futuro.

Bruno Aimar

Il momento più importante sarà alle 15.30, quando verrà inaugurata ufficialmente la sala dedicata a Bruno Aimar, figura ricordata per il suo impegno nella tutela dei diritti delle persone con disabilità e per il contributo dato alla nascita e allo sviluppo dell’associazione. Verrà scoperta la targa in suo ricordo donata dalla Circoscrizione 2, con il saluto di tutto il Consiglio.

Lo spettacolo

Alle 16 di sarà lo spettacolo di danza delle Ragazze di Bollywood ed in chiusura le merenda autoprodotta. Ospitati inizialmente in piazzale Grande Torino, Aladino circa una decina di anni fa si è spostata in via Negarville 30/8, negli spazi occupati in precedenza dalla scuola. "Regista" dell'operazione il consigliere comunale del Pd Vincenzo Camarda, all'epoca coordinatore di commissione in Circoscrizione 2.

"Siamo riusciti a far sì che la struttura scolastica - chiarisce l'esponente dem - venisse tolta dal piano di dismissioni immobiliare del Comune, facendola poi assegnare a questa associazione che si occupa di adulti con disabilità". Negli scorsi mesi i locali nella parte frontale del complesso di via Negarville 30/8 sono stati riqualificati e convertiti a nuoovo punto lettura di Mirafiori sud. "Siamo riusciti a mantenere questi due presidi conclude Camarda - in una zona decentrata, evitando la desertficazione di quella zona".