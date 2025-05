Dopo 20 giorni finisce la fuga della ragazzina di Luserna San Giovanni

La sua fuga ha tenuto con il fiato sospeso per 20 giorni. Poi il lieto fine. Hannae Tahir era fuggita con un’amica il 30 aprile scorso. Era uscita dalla sua casa di Luserna San Giovanni per andare a scuola a Pinerolo, ma non ci era mai arrivata. Il telefono era spento e una segnalazione di avvistamento in Barriera di Milano a Torino non aveva dato frutti. La madre aveva denunciato il fatto ai carabinieri e sono scattate le ricerche da parte delle forze dell’ordine. La buona notizia è stata ufficializzata ieri sera da ‘Chi l’ha visto?’, sulla sua pagina Facebook. La madre di Hannae aveva fatto due appelli. La ragazzina ha posto fine al suo allontanamento, con l’aiuto della Questura di Torino.