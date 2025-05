Scacco matto alle difficoltà: i piccoli campioni di Nichelino primi a livello regionale

La gara di solidarietà per consentire ai giovani studenti di Nichelino di partecipare alle finali nazionali di scacchi ha avuto un esito felice. Si è dato s𝗰𝗮𝗰𝗰𝗼 𝗺𝗮𝘁𝘁𝗼 alle difficoltà e i piccoli grandi campioni sono stati protagonisti in Abruzzo.

Primo posto assoluto a livello regionale

Primi a livello regionale, si sono classificati con il punteggio degli ottavi a livello nazionale e per spareggio tecnico all’11esimo posto in classifica. "Un grande risultato che riempie di orgoglio tutta la nostra comunità cittadina. Comunità che si è mossa dentro e fuori Nichelino attraverso un crowdfunding, per sostenere la trasferta a Montesilvano, per la finale nazionale del torneo studentesco di scacchi", ha dichiarato l'assessore all'Istruzione Alessandro Azzolina.

Azzolina: "Una vittoria della comunità"

Questa storia, che lega il mondo degli scacchi e il protagonismo delle scuole con la capacità di esprimere solidarietà e sostegno dal basso, è stata una vittoria per tutta la città. "Queste ragazze e ragazzi, insieme alle loro encomiabili insegnanti, rappresentano il meglio del divenire della nostra comunità, per valori e bravura. Un plauso anche alle loro famiglie che, nonostante le note difficoltà, non si sono date per vinte mobilitandosi per permettere ai piccoli grandi campioni di vivere questa esperienza di livello nazionale", ha aggiunto l'assessore Azzolina.

"Congratulazioni dunque a Ludovico, Matteo, Mattia, Samuele, Alessandro e alla “regina degli scacchi” Marianna. E un grande grazie di cuore alla maestra Paola De Luca per averli accompagnati e a tutta la quinta B della primaria Cesare Pavese di Nichelino".

Premiati nel prossimo Consiglio comunale

E adesso si aspetta il prossimo Consiglio comunale per accoglierli e premiarli, come si fa con le celebrità dello sport dei grandi.