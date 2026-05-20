Sabato ai Cavour torna la festa della Tommaseo: musica, giochi e una lotteria a sostegno delle famiglie in difficoltà

Sabato tutti ai Giardini Cavour per "Adotta la Scuola", storica festa del Comprensivo Niccolò Tommaseo nata per sostenere le famiglie in difficoltà. L'appuntamento con la 21° edizione, realizzata in stretta collaborazione con l’associazione A.Tom.I., è alle 14.30: bambini, ragazzi, docenti, personale scolastico, genitori, nonni, parenti, amici e l'intero quartiere sono invitati a partecipare per fare rete e sostenere la scuola pubblica.

Fondi a sostegno delle famiglie in difficoltà

Oltre alla festa, la giornata avrà un importante valore di solidarietà: durante l'evento sarà possibile contribuire al fondo per le famiglie fragili e sostenere i progetti educativi dell'Istituto. Un sostegno che passa anche attraverso la tradizionale lotteria benefica organizzata da A.Tom.I., il cui ricavato andrà interamente a supporto delle attività scolastiche e a progetti come Cortile Vivo, che prevede la riqualificazione del cortile delle scuole D’Assisi e Verdi per realizzare un’oasi sicura ed aperta alla cittadinanza in orari extra-scolastici.

La festa

La festa si aprirà ufficialmente alle 14:30 con il saluto della Dirigente Scolastica Stefania Laera e proporrà un fitto calendario di appuntamenti dislocati nel quartiere: alle 16 sul palco dei Giardini Cavour interverranno anche il sindaco Stefano Lo Russo e l'assessora alle Politiche Educative Carlotta Salerno. Sempre nell'area verde alle 16:15 si terrà l'incontro "Crescere connessi, Crescere consapevoli. I Patti Digitali della Tommaseo": alle 17 spazio al movimento e al divertimento con l'attività coreografica guidata "Just Dance!" insieme alla classe 4C.

Al Teatro San Massimo (Via Provana 6) alle 15.30, i bambini della Scuola dell’Infanzia Plana si esibiranno nello spettacolo "Il sipario verde", mentre nell'Auditorium Tommaseo sono previsti: "Tommaseo Poetry Slam" alle ore 15:00 (letture poetiche della scuola secondaria con l'autrice Alessandra Racca) , il concerto del Coro CanTorini alle 16:15, le "Fiabe in musica" alle 16:45 e, infine, la proiezione del cortometraggio "Il brutto anatroccolo" realizzato dai bimbi della sezione Azzurri della Scuola Plana alle 17:30.