Liceo Galfer e Galfer Alumni firmano un protocollo d'intesa

Il Liceo Scientifico Galileo Ferraris e l’Associazione Galfer Alumni hanno sottoscritto un protocollo d’intesa che avvia una collaborazione strutturata tra scuola ed ex allievi, con l’obiettivo di valorizzare il legame tra le diverse generazioni della comunità scolastica. L’accordo prevede lo sviluppo di iniziative rivolte agli studenti, tra cui attività di mentorship, orientamento, incontri su temi di attualità e istituzione di borse di studio, affiancati da momenti di incontro tra gli stessi Alumni.

A dieci anni dalla sua fondazione, l’associazione, guidata oggi da Vittorio Beltrami, Presidente, e Tommaso Belgiovine, Segretario, entra in una nuova fase di sviluppo. "Il Galfer ci ha formati come cittadini consapevoli", spiegano Beltrami e Belgiovine, "ed è da qui che nasce la volontà di costruire una comunità aperta, fondata sul dialogo intergenerazionale, in cui esperienze, competenze e generazioni diverse si incontrano e generano valore condiviso".

"Chi ha vissuto in questi ambienti cinque anni fondamentali del proprio percorso di crescita non smette mai, in fondo, di essere uno studente del Galileo Ferraris», dichiara il dirigente scolastico Antonietta Mastrocinque. «Con questo accordo vogliamo che quel senso di appartenenza si trasformi in un ponte concreto tra passato e futuro: il patrimonio di esperienze dei nostri ex studenti è una risorsa inestimabile che oggi torna a disposizione della scuola". Il progetto si sviluppa in dialogo con la scuola e con il territorio, puntando a coinvolgere studenti, docenti, università, istituzioni e imprese in un sistema di relazioni dinamico e aprendosi alla costruzione di sinergie con altre comunità di Alumni di istituti superiori ed università, a Torino e oltre. Fondato nel 1923, il Liceo Galileo Ferraris, il più antico liceo scientifico di Torino, rappresenta da oltre un secolo un punto di riferimento per la formazione superiore.

Il protocollo firmato segna un passaggio verso una valorizzazione strutturata della sua comunità, dentro e fuori dall’aula. "Invitiamo ex studenti, istituzioni e realtà del territorio che si riconoscono in questa visione a unirsi a noi per costruire insieme".