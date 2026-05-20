Rinascono altre 4 arcate dei Murazzi: nuovi spazi per ragazzi ed adolescenti

Il progetto del recupero degli spazi - finanziato con 3.5 milioni di euro del Ministero, a cui si aggiungono 250 mila euro di contributo della Città - coinvolge due assessorati: quello alle Politiche Sociali e Giovanili, guidati rispettivamente da Jacopo Rosatelli e Carlotta Salerno. I lavori sono terminati a fine aprile e sono attualmente in corso gli ultimi interventi di allestimento.

Il progetto del Ministero delle Politiche sociali, con il quale sono stati finanziati i lavori, si chiama DesTEENazione. Negli scorsi mesi il Comune ha lanciato un avviso di coprogettazione sulle quattro Arcate, a cui ha risposto Arci Torino.

Polo giovanile

L'idea è di avere uno spazio aperto gratuito per gli adolescenti, ragazzi e ragazze tra gli undici e i 21 anni. Un luogo dedicato alle famiglie, dove saranno presenti anche equipe di educativa di strada per contrastare la dispersione scolastica, ma anche di supporto psicologico.

Un'iniziativa che si inserisce in un quadro più ampio dei Murazzi, dal lato Fred Buscaglione, dedicato ai giovani di Torino: qua infatti sono presenti i Magazzini sul Po, ma anche la Student Zone.