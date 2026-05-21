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Cultura e spettacoli | 21 maggio 2026, 17:18

Elio Germano e Francesco Cordio presentano in sala il film "Ritorno al tratturo"

Venerdì 22 maggio al Cinema Romano

Elio Germano e Francesco Cordio presentano in sala il film &quot;Ritorno al tratturo&quot;

Ritorno al tratturo, documentario girato in Molise, dopo il successo della prima cittadina al Cine-Teatro Baretti – che, andata sold out, ha richiesto un’immediata replica, anch’essa esaurita – torna sugli schermi torinesi, accompagnato questa volta da Elio Germano, co-protagonista e co-autore del film. L’attore molisano di origine, diventato “ambasciatore nel mondo” della sua regione, incontrerà il pubblico venerdì 22 maggio, alle ore 20.30, al Cinema Romano, insieme con il regista Francesco Cordio, in occasione di una nuova proiezione-evento organizzata dalla società di produzione Own Air, in collaborazione con AIACE Torino e con il circolo ARCI Amici del Cinema. Condurrà l’incontro il coordinatore di AIACE Torino Enrico Verra.

comunicato stampa

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