Lite degenera in corso Giulio Cesare: uomo ferito da una coltellata (foto di archivio)

Ancora sangue sulla strade di Torino. Nella tarda serata di lunedì scorso, 19 maggio, una lite tra due persone è degenerata in corso Giulio Cesare.

Cosa abbia originato la vicenda non è ancora chiaro, di sicuro il finale ha rischiato di sfociare in tragedia, quando un 56enne ha colpito l'altro uomo, ferendolo con un coltellino.

Il ferito non è in pericolo di vita

La vittima, subito soccorsa dai sanitari del 118, è stata poi trasportata all’ospedale San Giovanni Bosco: per fortuna non è in pericolo di vita.

Su quanto accaduto ora indagano le forze dell'ordine.