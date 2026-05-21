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Cultura e spettacoli | 21 maggio 2026, 09:11

Eleonora Bertone vince il Premio Inedito - Colline di Torino 2026

L'opera che si è aggiudicata il primo premio è “Non chiudete le porte con gli stracci. Viaggio letterario nella pietà”

Eleonora Bertone vince il Premio Inedito - Colline di Torino 2026

Si è conclusa l’edizione 2026 del prestigioso Premio Inedito - Colline di Torino, il concorso letterario che da anni scopre e valorizza i migliori talenti della scrittura contemporanea. Tra i protagonisti assoluti di questa edizione spicca il nome di Eleonora Bertone, originaria di Susa (TO), che si è aggiudicata il 1° Premio assoluto per la sezione Saggistica. L’autrice ha conquistato la giuria con l’opera dal titolo “Non chiudete le porte con gli stracci. Viaggio letterario nella pietà” 

comunicato stampa

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