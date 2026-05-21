Un albero caduto sul sentiero per il Faro della Vittoria

Nei giorni scorsi un albero è caduto lungo il sentiero collinare che conduce al Faro della Vittoria, al Colle della Maddalena, nel tratto dei tornanti del Pian del Lot. L’episodio, verosimilmente causato dalle forti raffiche di vento, non ha provocato conseguenze a persone, ma ha temporaneamente interessato la percorribilità dell’area.

Il crollo lungo il sentiero collinare

La caduta dell’albero si è verificata lungo uno dei percorsi più frequentati della collina torinese, utilizzato da escursionisti e cittadini per raggiungere il Faro della Vittoria.

Il punto interessato si trova nel tratto dei tornanti del Pian del Lot, area particolarmente esposta agli eventi atmosferici e soggetta a fenomeni di instabilità vegetazionale nei periodi di vento intenso.

Secondo le prime valutazioni, il cedimento sarebbe riconducibile alle condizioni meteorologiche dei giorni precedenti, caratterizzate da raffiche di vento anche significative. L’albero, ormai indebolito, avrebbe ceduto proprio in corrispondenza del passaggio del sentiero, ostruendo il tracciato.