Alla biblioteca Archimede la sfida: scrivere di sostenibilità in cinque minuti

Scrivere di sostenibilità in soli cinque minuti, partendo da tre parole chiave e trasformandole in un racconto breve capace di convincere pubblico e giuria. È questa la sfida al centro della speciale edizione di “Crea Incipit”, in programma martedì 27 maggio alla biblioteca Archimede di Settimo Torinese.

L’iniziativa si inserisce nel progetto “Incipit Offresi”, il talent letterario itinerante dedicato agli aspiranti scrittori, e per la prima volta apre una competizione dedicata ai temi della divulgazione scientifica e ambientale.

La sfida: tre parole, cinque minuti e un pubblico in sala

Il format è semplice ma altamente competitivo. Ai partecipanti verranno assegnate tre parole chiave da utilizzare per costruire un incipit narrativo in appena cinque minuti.

Le parole saranno introdotte da Elisa Palazzi, docente di Fisica all’Università di Torino, che guiderà idealmente la sfida legandola ai temi della sostenibilità e del cambiamento climatico. I testi prodotti verranno poi letti ad alta voce in un minuto e sottoposti al giudizio del pubblico presente in sala, chiamato a scegliere il migliore.

Scrittura, scienza e ambiente al centro della gara

Per questa edizione speciale il focus si sposta dalla narrativa pura alla divulgazione scientifica, con l’obiettivo di stimolare una riflessione sul rapporto tra esseri umani, natura e futuro del pianeta.

Il vincitore della serata si aggiudicherà un buono libri da 30 euro e il Premio Sostenibilità promosso da CentroScienza Torino. Il riconoscimento sarà assegnato al testo più efficace nel proporre una riflessione sul rapporto tra uomo e ambiente e include anche due volumi tematici oltre alla possibilità di partecipare, nel 2027, a percorsi formativi dedicati alla comunicazione scientifica.

Un format che ha fatto scuola

“Incipit Offresi” nasce nel 2016 come primo talent letterario itinerante dedicato agli aspiranti scrittori. In dieci anni ha coinvolto oltre 10.000 partecipanti, più di 70 biblioteche e centri culturali e circa 30 case editrici, portando alla pubblicazione di 80 libri.

Il progetto, promosso dalla Fondazione Ecm - Biblioteca Archimede e dalla Regione Piemonte, continua a rappresentare un punto di incontro tra scrittura, formazione e mondo editoriale. La serata sarà condotta dagli attori e improvvisatori Enzo Zammuto e Paolo Puleo dell’associazione Bteatro.