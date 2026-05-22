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Chivasso | 22 maggio 2026, 15:40

Chivasso punta sul verde urbano: al via la presentazione dei progetti Corona Verde

Il sindaco Castello: “Una visione concreta di città sostenibile e vivibile”

Chivasso punta sul verde urbano: al via la presentazione dei progetti Corona Verde

Si terrà mercoledì 27 maggio, alle ore 15, nella sala consiliare del Comune di Chivasso la presentazione pubblica dei progetti di Corona Verde. L’iniziativa offrirà l’opportunità di incontrare i progettisti, esplorare le mappe degli interventi e contribuire con osservazioni e proposte. Durante l’incontro verranno illustrati i principali ambiti di intervento: forestazione urbana, infrastrutture verdi, strategia urbana d’area e azioni per la biodiversità, elementi centrali di un progetto che mira a trasformare il paesaggio urbano e migliorare la qualità della vita.

"Corona Verde - ha commentato il sindaco, Claudio Castello - rappresenta una visione concreta di città sostenibile. È un progetto che unisce tutela ambientale, qualità dello spazio pubblico e benessere dei cittadini".

L’assessore all’Ambiente Fabrizio Debernardi ha evidenziato l’importanza del coinvolgimento attivo della cittadinanza: "La forestazione urbana, le infrastrutture verdi e gli interventi per la biodiversità – ha detto il componente della Giunta Castello - sono investimenti sulla salute, sul clima e sulla vivibilità quotidiana. Questo incontro è un momento fondamentale per condividere idee e costruire un progetto davvero partecipato".



 

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