La Città di Chivasso celebra la Festa della Repubblica: saranno ricordate anche tre vittime di Boschetto

Ha un doppio valore la ricorrenza del 2 giugno a Chivasso. Oltre a celebrare la Festa della Repubblica, quest’anno l’amministrazione comunale ricorderà le vittime di un’operazione di disinnesco di un residuato bellico sfociata in tragedia. Era un 2 giugno, ma del 1995, quando a perdere la vita furono, nell’esercizio delle loro mansioni, il Maresciallo Ordinario Giuseppe Fanunza ed il Sergente Maggiore Francesco Piccolo del Primo Reparto Rifornimenti di Alessandria. Ad essi e a Luigi Cena, un chivassese di Boschetto ucciso da un ordigno nel 1944, renderà gli onori l’amministrazione comunale, alle ore 9,30 di martedì 2 giugno. Alla commemorazione nei pressi della cava di Boschetto in cui si consumarono le 2 tragedie sono stati invitati i familiari delle vittime ed il XXXII Reggimento Genio Guastatori dell’Esercito Italiano.

Dalle ore 10,30, prenderà il via la cerimonia della Festa della Repubblica dal Cortile Madri Costituenti di Palazzo Santa Chiara, con il coordinamento dell’Associazione Nazionale Bersaglieri e l’accompagnamento bandistico della Società Filarmonica Città di Chivasso. Dopo l’omaggio alla stele che ricorda le 21 donne che hanno scritto la Costituzione, il corteo proseguirà per piazza Dalla Chiesa dove saranno resi gli onori ai Caduti senza Croce. La manifestazione culminerà alle ore 11, ai piedi del Monumento ai Caduti di tutte le guerre in piazza d’Armi. Dopo l’alzabandiera e la posa di una corona d’alloro, interverrà il sindaco Claudio Castello. A seguire, un momento sarà dedicato al Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi e ai neo diciottenni che leggeranno alcuni articoli della Costituzione della Repubblica Italiana che sarà data loro in dono dall’amministrazione comunale per il raggiungimento della maggiore età.

«Il 2 giugno – ha commentato il sindaco Claudio Castello - è per Chivasso una giornata dal valore profondo: celebriamo la Repubblica e, allo stesso tempo, rendiamo omaggio a chi ha sacrificato la propria vita per la sicurezza e la libertà di tutti. Invito la cittadinanza a partecipare alle iniziative previste, dalla commemorazione a Boschetto alla cerimonia ufficiale in città, per condividere insieme un momento di memoria, unità e senso civico. È un’occasione per ricordare il passato, onorare i nostri Caduti e rinnovare l’impegno verso i valori che fondano la nostra comunità».

In caso di maltempo la cerimonia si terrà nella sala consiliare del Comune di Chivasso.