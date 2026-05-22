Torino: terzo appuntamento MARKETERs Reaction 2026 “LIVING CONNECTIONS”

LIVING CONNECTIONS vuole approfondire il tema dell’espressione come motore di connessione, esplorando il modo in cui cultura, creatività e comunicazione riescono a creare legami autentici tra persone, comunità e brand.

Venerdì 29 maggio 2026, presso la Scuola di Management ed Economia di Torino, in Corso Unione Sovietica 218 bis, si terrà il MARKETERs Reaction 2026, il terzo evento dell’anno del comitato torinese del MARKETERs Club.

Il MARKETERs Club è un’associazione universitaria riconosciuta a livello nazionale che offre corsi di formazione, collaborazioni con aziende e talk con personalità di spicco del mondo del marketing e management. Infine, dà vita ad eventi monotematici dove vengono invitati più professionisti: un evento organizzato tutto dagli studenti per gli studenti e giovani intraprendenti.

L’evento nasce con l’obiettivo di mettere in luce il contributo fondamentale della cultura — declinata nelle sue molteplici forme, dalla letteratura all’arte, dal cinema alla scienza — nel dare forma a linguaggi capaci di superare barriere e generare nuove modalità di comunicazione.

In un contesto in cui l’attenzione è sempre più frammentata e i messaggi rischiano di perdersi nel rumore, l’espressione diventa uno strumento strategico: non solo per raccontare, ma per connettere, coinvolgere e lasciare un segno. Attraverso gli interventi degli ospiti e i momenti di confronto, l’evento esplorerà come contenuti culturali e creativi possano trasformarsi in veri e propri asset di relazione, capaci di attivare legami rilevanti e duraturi.

Allo stesso tempo, non ci si fermerà all’ispirazione. Verrà approfondito anche il “dietro le quinte” della comunicazione culturale e creativa: strategie, processi e scelte che permettono alle diverse forme di espressione di arrivare al pubblico in modo efficace, mantenendo coerenza, autenticità e impatto.

Sarà quindi un’occasione per riflettere, ma anche per acquisire strumenti concreti: un vero momento di confronto pensato per chi desidera comprendere meglio il ruolo della cultura nella comunicazione contemporanea e imparare a trasformarla in una leva strategica per creare connessioni di valore.

L’evento avrà inizio alle ore 14:00 con gli accrediti. Durante il pomeriggio si alterneranno speech, tavole rotonde e momenti di networking, offrendo ai partecipanti la possibilità di interagire con gli ospiti e approfondire i temi trattati.

L’evento è aperto a tutti: i soci iscritti al Club nell’anno 2025/2026 e le persone esterne al Club che desiderano partecipare.

I partecipanti avranno anche la possibilità di partecipare a un torneo e vincere premi offerti dai nostri sponsor.

Tra gli ospiti possiamo annunciare il Museo Egizio, il Museo del Cinema, la Fondazione Cultura Torino, Sprintaly e Filomena Iaccarino.

MARKETERs Club Torino

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