Camion dell'Amiat sfonda una cancellata di un condominio e distrugge una macchina

Le circostanze sono ancora da chiarire, ma si può parlare di una tragedia sfiorata questa mattina a pochi passi dal Grattacielo della Regione.

In via Genova infatti un camion dell'Amiat è salito sul marciapiede e ha sfondato il muretto di un condominio all'angolo con corso Caduti del Lavoro. Fortunatamente nessuno stava passando a piedi e quindi il mezzo della spazzatura, che ha abbattuto di netto il muretto e l'inferriata del complesso, non ha travolto nessuno.

Distrutta auto parcheggiata

Intorno alle 8.30 il guidatore del veicolo, forse per un problema tecnico, ha perso il controllo durante le operazioni di lavoro finendo poi la sua corsa contro il cancello. Nella manovra il camion ha distrutto anche una macchina che era parcheggiata davanti al campo da calcio.

Sul posto anche la Municipale

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Municipale per verificare la dinamica del sinistro, che non ha mancato di attirare l'attenzione di decine di curiosi.