Dramma sfiorato a San Salvario, 40enne minaccia gesto estremo su un'impalcatura

Serata di paura quella di ieri, giovedì 22 maggio, nel quartiere di San Salvario. Intorno alle 21, un uomo di 40 anni, italiano e residente fuori provincia, si è arrampicato su un ponteggio allestito in via Baretti, dando l’allarme tra i passanti e costringendo le autorità a bloccare l’intera zona.

L’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuto all’assunzione di droghe, ha iniziato a gridare e a minacciare un gesto estremo. Convinto di essere ricercato, ha rifiutato a lungo ogni tentativo di avvicinamento da parte dei soccorritori.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia locale e i sanitari del 118. Le strade attorno al ponteggio sono state chiuse al traffico e transennate per motivi di sicurezza, mentre gli operatori cercavano di avviare un dialogo con l’uomo, visibilmente confuso e in stato di agitazione.

Le trattative si sono protratte per circa due ore. Solo intorno alle 23 l’uomo è stato convinto a scendere, per poi essere immediatamente preso in carico dal personale medico e trasportato all’ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non risultano gravi.