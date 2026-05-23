Il derby parte in anticipo: il Toro vieta i colori bianconeri nei distinti e in curva Primavera. La Juve: "Fortemente perplessi"

Il derby è cominciato con un giorno d'anticipo: in attesa del fischio d'inizio di una stracittadina che potrebbe aver ben poco da dire, in termini di obiettivi stagionali, a scaldare l'ambiente hanno contribuito i comunicati ufficiali delle due società.

Prima mossa del Torino fc, che ha mandato una comunicazione ai propri tifosi raccomandando una sorta di "dress code" in visa della partita. Indicazioni cromatiche che per due zone dello stadio - i distinti e la curva Primavera, quella opposta alla tana del tifo granata, la Maratona - di fatto sconsigliavano l'uso di colori bianconeri. Solo granata, insomma.



Una decisione che ha scatenato la risposta ufficiale del club bianconero: "Juventus Football Club esprime forte perplessità in merito alla comunicazione diffusa da Torino FC relativamente alle modalità di accesso al settore Distinti in occasione della prossima gara - si legge sui canali ufficiali -. Pur comprendendo e condividendo la priorità assoluta della sicurezza all’interno degli impianti sportivi, Juventus rileva come tali disposizioni non risultino supportate da indicazioni ricevute dal Club da parte delle autorità competenti. Il calcio, e in particolare una partita dal forte valore simbolico e territoriale come il derby, deve rappresentare un momento di confronto sportivo aperto, nel quale ogni tifoso possa vivere la propria passione nel rispetto delle regole e degli altri".

"Juventus - conclude a nota - confida pertanto che, anche attraverso il dialogo istituzionale con le autorità preposte, si possa garantire un equilibrio tra esigenze di ordine pubblico e diritto dei tifosi a partecipare all’evento sportivo in modo libero e responsabile. Il Club ribadisce il proprio impegno costante nella promozione di valori di rispetto, inclusione e correttezza, dentro e fuori dal campo".



Il fischio d'inizio è fissato per le 20.45 di domani. Intanto dalla questura di Torino ribadiscono che "nell’ambito delle riunioni di GOS eseguite e in quella tecnica odierna sono state ben delineate e ribadite le disposizioni in relazione allo svolgimento della gara. Si precisa che l’accesso nei settori è regolamentato dalle norme di legge e pertanto rimane invariato, in quanto non è stato individuato alcun motivo di ordine e sicurezza pubblica tale da vietare l’accesso con sciarpe, maglie e cappellini della squadra ospite. Tanto è stato ribadito nel corso di un incontro di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica indetto nel pomeriggio dal Sig. Prefetto e allargato alle due società interessate".