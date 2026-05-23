Cade in un passaggio a strapiombo durante un'escursione all'Orrido di Foresto, viene salvata dal Soccorso Alpino

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti sulla via ferrata dell'Orrido di Foresto, nel territorio del Comune di Bussoleno, dove una donna è caduta in un tratto a strapiombo all'altezza della terza cascata, procurandosi alcuni leggeri traumi, ma soprattutto danneggiando il kit di sicurezza che viene utilizzato su quel tipo di percorsi.



L'attrezzo, infatti, è studiato (e omologato) per dissipare la forza impressa da un'eventuale caduta tramite una fettuccia con una serie di cuciture che si strappano man mano, per attutire l'energia generata dall'evento sull'imbragatura, sui moschettoni e sul cavo di sicurezza. Siccome il kit da ferrata è in grado di reggere una sola caduta, la persona coinvolta ha giustamente interrotto la propria escursione chiedendo soccorso.



L'allarme è stato lanciato da altre persone presenti che sono uscite dell'Orrido per trovare il segnale telefonico con cui lanciare la chiamata di sos. Sul posto sono intervenute le squadre a terra del Soccorso Alpino che hanno raggiunto la donna e hanno proceduto a riaccompagnarla a valle in sicurezza, sulle proprie gambe dal momento che era in grado di camminare in autonomia e non ha avuto bisogno di essere imbarellata. Sul posto presenti anche i Vigili del Fuoco.