Il Poli sogna un controviale pedonale tutto per sé: “Ho già mandato le foto al sindaco”

Il Politecnico ci crede e sogna: sogna un controviale chiuso al traffico delle auto e dunque un’isola pedonale proprio davanti al suo ingresso principale, su corso Duca degli Abruzzi.

A rilanciare l’idea è stato il rettore, Stefano Corgnati, in occasione della tappa del tour Il lavoro viaggia con noi, organizzato dalla Fondazione Consulenti per il lavoro. Un evento che ha portato alla chiusura del controviale di corso Duca degli Abruzzi per fare spazio al grande camion che è protagonista dell’iniziativa e agli stand che propongono e spiegano l’iniziativa ai ragazzi.

“Ho mandato proprio questa mattina la foto al sindaco - ha detto Corgnati - e gli ho scritto che questo è il futuro di quest’area”. “In questo modo - ha aggiunto - si trasmette davvero l’idea del campus”.

Un piccolo passo era già stato compiuto nei mesi scorsi, con il rifacimento della pavimentazione nel tratto che si trova proprio di fronte all’ingresso del Politecnico. Un rialzo del piano stradale che di fatto impone il rallentamento ai mezzi di trasporto in transito. Ma il sogno da ingegneri è ancora più grande: un’area pedonale. Il sindaco è avvertito.