Tragedia lungo la strada per la Conca del Prà: muore un uomo (forse per un malore), inutili i soccorsi [VIDEO]

Tragedia questa mattina nel territorio del Comune di Bobbio Pellice. Un uomo, di cui non si conoscono ancora le generalità, è morto mentre si trovava in una zona boschiva, lungo la strada per la Conca del Prà. Non si esclude che si possa essere trattato di un malore.





Subito è scattato l'allarme e sul posto, in elicottero, sono arrivati i soccorritori del 118. Nonostante tutti i tentativi, però, per l'uomo non c'è stato nulla da fare ed è stato constatato il suo decesso dopo le operazioni di rianimazione andate vane.