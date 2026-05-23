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Cronaca | 23 maggio 2026, 13:42

Tragedia lungo la strada per la Conca del Prà: muore un uomo (forse per un malore), inutili i soccorsi [VIDEO]

Nel territorio del Comune di Bobbio Pellice, nonostante l'arrivo dell'elicottero, non è stato possibile fare nulla per la persona poi deceduta

Inutili i soccorsi con l'elicottero

Inutili i soccorsi con l'elicottero

Tragedia questa mattina nel territorio del Comune di Bobbio Pellice. Un uomo, di cui non si conoscono ancora le generalità, è morto mentre si trovava in una zona boschiva, lungo la strada per la Conca del Prà. Non si esclude che si possa essere trattato di un malore.



Subito è scattato l'allarme e sul posto, in elicottero, sono arrivati i soccorritori del 118. Nonostante tutti i tentativi, però, per l'uomo non c'è stato nulla da fare ed è stato constatato il suo decesso dopo le operazioni di rianimazione andate vane.

redazione

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