Linea ferroviaria Asti-Torino interrotta a causa di una persona investita

Un grave incidente ferroviario sta paralizzando il traffico tra Asti e Torino, causando pesanti ripercussioni sulla circolazione regionale. Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 15.20, una persona non ancora identificata è stata travolta e uccisa da un treno in transito nei pressi di Baldichieri.

La macchina dei soccorsi si è attivata tempestivamente per gestire la complessa situazione. Sul luogo del dramma sono attualmente al lavoro i vigili del fuoco, la polizia ferroviaria per i rilievi di rito e i volontari della protezione civile, che stanno operando per cercare di lenire i fortissimi disagi patiti dalle oltre 200 persone che si trovavano a bordo del convoglio ferroviario. A causa dell'incidente, il treno è rimasto ovviamente bloccato sui binari e l'alimentazione elettrica è stata interrotta, provocando lo spegnimento dell'aria condizionata all'interno delle carrozze.

Per fronteggiare il caldo e limitare i disagi dei viaggiatori, il personale della protezione civile sta fornendo assistenza diretta e supporto logistico. Nel frattempo, si sta organizzando l'evacuazione completa del treno: i passeggeri sono in attesa dell'arrivo di bus sostitutivi per poter proseguire il proprio viaggio.

Al momento la circolazione ferroviaria sulla tratta Asti-Torino rimane completamente sospesa per consentire le operazioni di soccorso e i successivi accertamenti dell'autorità giudiziaria. Non sono ancora noti i tempi di riattivazione della linea.