Via Lanzo in festa: negozi, artigiani e famiglie per l’edizione 2025

Sarà una domenica di festa, colori e profumi quella del 25 maggio, quando via Lanzo si trasformerà in un grande salotto a cielo aperto per accogliere la terza edizione di "Festeggiando via Lanzo", la manifestazione promossa e organizzata dall’associazione commercianti e artigiani della zona.

Dalle ore 9 alle 20 il tratto compreso tra piazza Stampalia e via Berrino sarà chiuso al traffico e interamente dedicato a stand, bancarelle, attività per famiglie e vetrine aperte dei negozi del quartiere, in un clima di festa pensato per coinvolgere l’intera cittadinanza.

Protagonisti assoluti, come da tradizione, saranno i commercianti locali con le loro attività aperte e arricchite da promozioni speciali per l’occasione, affiancati da espositori di prodotti tipici, artigiani e hobbisti provenienti da tutta la regione. Un’occasione unica per riscoprire l’identità commerciale e artigianale del quartiere e vivere lo spazio urbano in maniera partecipata e condivisa.

Nel programma della giornata non mancheranno anche momenti di intrattenimento musicale e attività per i più piccoli, pensati per rendere "Festeggiando via Lanzo", una festa adatta a tutte le età.

"Esprimo grande soddisfazione per l'impegno dell'associazione commercianti e artigiani che anche quest'anno hanno saputo condividere e coinvolgere ulteriori attività non solo della via ma sono diventati anche fonte di attrazione anche per altre realtà che vengono ad esporre da fuori città - così il coordinatore al Commercio della Circoscrizione 5, Alfredo Ballatore -. Non possiamo che essere orgogliosi del lavoro che svolgono le nostre associazioni nel valorizzazione e promuoversi con queste iniziative mettendo in risalto anche il nostro territorio circoscrizionale. Quindi credo che sia una occasione da non perdere quella di domenica, venite a gratificare il lavoro svolto e a fare i vostri acquisti presso i nostri negozi di vicinato".