Alla Chiesa della Gran Madre, dopo un anno di lavori riapre l'Ossario Militare

Dopo circa un anno dalla sua temporanea chiusura, a conclusione dei lavori di manutenzione straordinaria, l’Ossario Militare presso la Chiesa della Gran Madre di Dio ha nuovamente aperto i suoi battenti alla città di Torino e al pubblico.

La riapertura è stata resa possibile dal congiunto impegno della Società AFC Torino Spa, responsabile dei Servizi cimiteriali della città, della Proloco Torino e delle Associazioni d’Arma, Combattentistiche e dei Sodalizi associati ad ASSOARMA Torino che assicureranno con i propri Volontari il servizio di custodia e apertura al pubblico.

Per celebrare la circostanza, venerdì 5 giugno, con inizio alle 10, avrà luogo una Santa Messa nella Chiesa della Gran Madre di Dio, organizzata da ASSOARMA Torino e dalle Associazioni che ne fanno parte. La funzione religiosa sarà officiata dal Don Diego MARITANO, Decano dei Cappellani Militari della Prima zona Pastorale Piemonte e Valle d’Aosta. Dopo la Santa Messa seguirà la cerimonia per la deposizione di una corona di alloro ai Caduti presso il Sacello dell’Ossario e, successivamente, una visita ai locali restaurati ove sono custoditi i resti di 3851 caduti della Prima Guerra Mondiale provenienti in gran parte dal Piemonte.

La simbolica celebrazione, alla quale parteciperanno anche rappresentati delle Istituzioni nazionali e locali, oltre che occasione di ringraziamento verso gli organismi che hanno contribuito alla riapertura al pubblico dell’Ossario, vuole essere anche un momento di raccoglimento spirituale e di solenne rispetto verso coloro che hanno sacrificato la vita per la Patria. I lavori di manutenzione, commissionati del Comune di Torino e iniziati a Marzo 2025, sono stati effettuati nell’ambito degli interventi di ristrutturazione che hanno interessato la Chiesa della Gran Madre e che per la parte relativa all’Ossario sono stati seguiti dalla AFC Torino Spa. Per consentire poi il rispristino dell’apertura al pubblico è stato stipulato un apposito Protocollo di intesa tra la Società AFC Torino, che ha in gestione l’Ossario, la Proloco Torino, che curerà l’organizzazione del servizio di custodia, e ASSOARMA Torino che, con i Volontari delle Associazioni da essa coordinate, assicurerà il personale addetto all’apertura. In particolare, il servizio sarà svolto da 73 Volontari appartenenti a dieci Associazioni, Combattentistiche, d’Arma e Sodalizi.

L’apertura dell’Ossario, che comincerà da fine maggio, è prevista nelle giornate di Sabato e Domenica, dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00, e nelle giornate di festività nazionali o locali.