Tutte le nomine varate dal Consiglio regionale

Il Consiglio regionale ha proceduto alle nomine in otto enti durante la seduta odierna:
- Paolo Bugnano, membro del Consiglio direttivo dell’Enoteca colline Alfieri dell’Astigiano
- Raffaella Piacentini, membro del Consiglio direttivo dell’associazione Abbonamento Musei
- Marco Gardiolo, membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione “Comitato organizzatore dei Giochi Mondiali Invernali Special Olympics Torino 2025”
- Alberto Mingardi, membro della Fondazione Luigi Einaudi
- Marco Aimone, componente del Comitato scientifico dei Musei Reali di Torino
- Lorenzo Miroglio, componente del Collegio dei revisori dei conti dell’Ente parco nazionale della Val Grande
- Paolo Delfino, presidente del Collegio dei revisori dei conti della Fondazione Centro per la conservazione e il restauro dei beni culturali “La Venaria Reale”
- Alessandro Bizjak, componente della Commissione di Garanzia in qualità di ex consigliere regionale
- Andrea Poggio, componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione “Museo della ceramica vecchia Mondovì”