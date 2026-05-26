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Politica | 26 maggio 2026, 18:38

Tutte le nomine varate dal Consiglio regionale

Otto gli enti interessati

Immagine d'archivio

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Il Consiglio regionale ha proceduto alle nomine in otto enti durante la seduta odierna:

  • Paolo Bugnano, membro del Consiglio direttivo dell’Enoteca colline Alfieri dell’Astigiano
  • Raffaella Piacentini, membro del Consiglio direttivo dell’associazione Abbonamento Musei
  • Marco Gardiolo, membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione “Comitato organizzatore dei Giochi Mondiali Invernali Special Olympics Torino 2025”
  • Alberto Mingardi, membro della Fondazione Luigi Einaudi
  • Marco Aimone, componente del Comitato scientifico dei Musei Reali di Torino
  • Lorenzo Miroglio, componente del Collegio dei revisori dei conti dell’Ente parco nazionale della Val Grande
  • Paolo Delfino, presidente del Collegio dei revisori dei conti della Fondazione Centro per la conservazione e il restauro dei beni culturali “La Venaria Reale”
  • Alessandro Bizjak, componente della Commissione di Garanzia in qualità di ex consigliere regionale
  • Andrea Poggio, componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione “Museo della ceramica vecchia Mondovì”

comunicato stampa

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