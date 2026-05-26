Le civiche "incoronano" Giulivi sindaco a Venaria, Cirio: "Un segnale per area moderata"

Fabio Giulivi stravince a Venaria Reale. E una parte importante del merito della sua rielezione a sindaco va alla sua civica Venaria Riparte, che ha ottenuto il 28.60% delle preferenze.

Se si somma anche l'altra civica, Per Venaria insieme Capogna (4.75% dei voti), si sale al 33%. Un terzo dei voti arrivano quindi da liste non legate a partiti nazionali: in questo ambito il più votato risulta la Lega, che supera il 12%. Un segnale che conferma nuovamente la crisi dei partiti trdizionali, soprattutto alle Amministrative.

Un risultato che soddisfa il governatore Alberto Cirio, soprattutto perché nel suo ruolo di vicesegretario nazionale di Forza Italia si occupa della federazione delle liste civiche. Nel 2024, quando è stato rieletto, la lista civica Cirio Presidente è stata la seconda più votata dopo Fratelli d'Italia.

Le civiche

"Le liste civiche - ha detto Cirio - sono per noi di Forza Italia il riferimento di quell’ elettorato moderato, che non ha appartenenze politiche, ma può facilmente riconoscersi in un partito come il nostro. Una forza di equilibrio, che è più facile intercetti le sensibilità di un civico. Io vedo la forze delle civiche, anche in prospettiva per il Partito Popolare Europeo, di cui Forza Italia è l'espressione in Italia di quel mondo moderato".

E sul tema delle Comunali è intervenuto anche il sindaco Stefano Lo Russo ai microfoni di To Radio: "Non mi aggrego agli analisti, che cercano di fare proiezioni nazionali a partire dalle amministrative: io da sempre sostengo che quest'ultime hanno una loro dinamica, che riguardano i problemi delle diverse città". "Il dato che mi ha particolarmente colpito però - ha proseguito - è la totale incapacità di prevedere i risultati da parte delle aziende di sondaggi politici, come ad esempio a Venezia".

Il sondaggio

"I sondaggi vengono giudicati affidabili sulla base del numero di persone che rispondono. C'è un numerino però, obbligatorio per legge, che non viene messo in evidenza: i rifiuti e le non risposte. Quando si guarda un sondaggio bisogna guardare anche quanti sono quelli che non rispondono" ha concluso il primo cittadino.