Elezioni Moncalieri: il Pd domina, Altra Destra fuori dal Consiglio comunale. Guida campione di preferenze

Lorenzo Mauro è il nuovo sindaco di Moncalieri. Un risultato apparso chiaro fin dalle prime sezioni scrutinate nel pomeriggio di ieri, che ha visto il candidato del centrosinistra, già portavoce del primo cittadino uscente Paolo Montagna, trionfare alla fine con oltre il 63% dei voti.

Nettamente battuti gli altri tre avversari

Il principale sfidante, l'imprenditore dolciario Maurizio Fontana, sostenuto dal centrodestra, si è fermato al 32,74%. Fuori dal Consiglio comunale L'Altra Destra (3,33%), il partito fondato da alcuni fuoriusciti dalla Lega (che a livello nazionale fa riferimento a Futuro Nazionale di Vannacci) che puntava sul candidato sindaco Arturo Calligaro, così come fuori è rimasta la new entry dell'ultimo momento Salvatore Moschetto di Democrazia Sovrana Popolare (0,74%).

Nel nuovo Consiglio comunale la coalizione di centrosinistra godrà di una maggioranza solidissima, portando 16 elementi a Palazzo Civico, esattamente il doppio dell'opposizione, che sarà rappresentata dal candidato sindaco sconfitto Fontana, da Cristiano Monticone, Pietro Cozzolino, Claudia Cargnino e Roberto Patriti per Fdi, Mario Sacino e Barbara Ioculano per Forza Italia, Jennifer Furci per la Lega.

Pd vicino al 40%, Guida campione di preferenze

Inutile fare troppi calcoli per quanto riguarda chi sarà presente in Consiglio comunale nelle fila della maggioranza, perché molto dipenderà anche dalla composizione della nuova Giunta: chi diventa assessore, infatti, libera il suo posto in Consiglio. Quel che è certo è che il Pd, che nel 2020 aveva ottenuto il 40% dei voti, ha ottenuto anche stavolta un successo clamoroso, arrivando al 36,8%, con ben 11 eletti. Bene la lista civica "Moncalieri più di prima", seconda forza della coalizione, con due consiglieri eletti. Entrano anche AVS, Italia Viva e "Moncalieri coraggiosa" con un consigliere a testa. Fuori dai giochi per pochissimo Azione. Campione di preferenze è stato il vicesindaco uscente Davide Guida, capace di arrivare a superare quota mille (1133, per la precisione).

La possibile nuova giunta

Facile immaginare che sarà confermato nel ruolo di vice, per garantire la continuità tra l'era Montagna e quella Mauro. Tra coloro che saranno di nuovo in giunta scontata la presenza di Antonella Parigi alla Cultura (per lei oltre 660 preferenze), quella di Beppe Messina (il terzo più votato nel Pd), così come quella di Alessandra Borello, capolista di Moncalieri Più di prima. Tra le possibili new entry Christian Salerno (che potrebbe raccogliere l'eredità e le deleghe di Angelo Ferrero, che non si è ripresentato) e Adele Campus, la più votata di AVS, mentre potrebbe essere un esterno a prendere il posto di Silvia Di Crescenzo (che non si è ricandidata, ndr) alle Politiche sociali.

L'assessore uscente e capolista di Italia Viva Michele Morabito potrebbe diventare il nuovo presidente del Consiglio comunale, anche se un altro nome che circola è quello del veterano Gianfranco Demontis, eletto con la civica Moncalieri Coraggiosa.