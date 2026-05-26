Sicurezza, Ricca (Lega): “Approvato Odg che garantisce presidio della polizia locale sui mezzi del trasporto pubblico”

“Con l’approvazione odierna dell’Aula del Consiglio l’ODG presentato dalla Lega per garantire un presidio delle forze di polizia locale sui mezzi di trasporto pubblici nelle fasce orarie serali e notturne con coperture ad hoc per eventuali straordinari è realtà. La sicurezza sta diventando un problema sempre più sentito dai torinesi, che di sera e di notte devono sentirsi sicuri di poter viaggiare in tutte le zone, senza sentirsi esposte al pericolo di scippi, rapine e violenze": così in una nota Fabrizio Ricca, capogruppo Lega in Piemonte.

"Non esiste una Torino di serie A e una Torino di serie B così come non deve esserci differenza tra chi prende il pullman la mattina e chi lo prende quando termina il servizio già offerto nelle fasce coperte dalla presenza dei controllori. Con il provvedimento stanziamo 1,3 milioni di euro per il rinnovo del Patto sulla sicurezza e diamo al territorio più strumenti a tutela dei cittadini”, ha concluso Ricca.