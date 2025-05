Calcio, circoli e passione nella terza edizione del torneo “Cral in Gioco”

Sì è conclusa con un grande successo l’edizione 2025 del torneo “Cral in Gioco”, giunto alla sua terza edizione. Un evento capace di coniugare competizione, rispetto e spirito di squadra, coinvolgendo alcune tra le più significative realtà aziendali e istituzionali del territorio torinese.



Sul campo si sono sfidati con entusiasmo e correttezza i circoli ricreativi aziendali di Smat, Italgas, Gtt (con i depositi di Nizza, San Paolo, Venaria e Gerbido), Arma dei Carabinieri, Città Metropolitana, Alstom e molte altre realtà del tessuto produttivo e sociale cittadino.



Il torneo ha rappresentato molto più di una semplice competizione calcistica: è stato un vero momento di aggregazione e condivisione, in cui la passione per lo sport ha fatto da collante tra colleghi e amici. Un plauso speciale va ai responsabili delle squadre, il cui impegno ha permesso di trasmettere appieno i valori autentici dello sport.



La serata finale ha visto la consegna del trofeo – offerto dall’assessore allo Sport Mimmo Carretta – alla squadra Acciaio Mc Consulenze dell’Arma dei Carabinieri, vincitrice della finale. “Un sentito ringraziamento alla Città - così il consigliere di Cral Gtt, Antonio Cuzzilla -, non solo per il premio, ma anche per la passione e l'entusiasmo con cui vive e sostiene lo sport”.



Dal punto di vista sportivo, a laurearsi campione del torneo è stata la squadra Anas, al termine di una competizione serratissima, risolta solo grazie alla classifica avulsa, con tre squadre appaiate a pari punti – proprio come in Serie A, tutto in bilico fino all’ultima partita. La Coppa, invece, è stata meritatamente conquistata dai Carabinieri.



“Avvincente” è senza dubbio la parola più adatta per descrivere l’andamento di questa edizione. Ma i veri vincitori sono stati tutti i calciatori in campo, che con il loro comportamento hanno dimostrato che si può competere con agonismo e divertirsi nel segno della lealtà e del rispetto reciproco.